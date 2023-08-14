За їхніми даними, екіпаж суховантажу не підкорився їхнім вимогам.

Російська Федерація збрехала у заяві про відкриття вогню у бік суховантажу "Сукра Окан" у Чорному морі.

Про це повідомляє волонтерський проект InformNapalm. Моряки з іншого судна були свідками цього інциденту, вони кажуть, що росіяни не відкривали вогонь. Крім того, оккупантам не вдалося провести огляд суховантажу, оскільки екіпаж не підкорився вимогам застопорити хід, а тимчасово змінив курс у напрямку територіальних вод Туреччини.

"Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту "Сукра Окан" перебував турецький екіпаж, який "поклав болт" на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про "успішний огляд" судна", - зазначили у InformNapalm.

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Інцидент з судном "Сукра Окан": що відомо

Вчора Міністерство оборони Росії оприлюднило заяву про зупинку та огляд судна під прапором Палау, яке слідувало в український порт. Окупанти заявили, що відкрили "попереджувальний вогонь", після чого висадили на борт свою "команду" для огляду судна.

В Об’єднаному координаційному пресцентрі Сил оборони Півдня сказали, що підтвердження цієї заяви наразі немає.

В Офісі президента України назвали такі дії безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден.

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