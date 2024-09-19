Через цинічний удар ворога люди похилого віку вимушені лежати просто на землі.

У четвер, 19 вересня 2024 року, російські терористи вдарили по Геріатричному пансіонату в Сумах. Внаслідок атаки окупантів загинула щонайменше одна людина, 12 – постраждали.

Як повідомили в Сумській військовій адміністрації, наразі відбувається евакуація людей в інші заклади. Задіяні всі служби. У будівлю закладу влучив російський снаряд. Там проживала 221 людина похилого віку, розповів "Суспільному" начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Наразі відбувається евакуація людей похилого віку в інші заклади", — сказав Володимир Артюх.

Згодом стало відомо, що одна людина померла в лікарні.

Працівники закладу повідомили, що основний удар припав на верхні поверхи пансіонату. За їхніми даними, на 5 поверсі перебували 24 підопічні.

На кадрах, знятих на дворі біля пансіонату, видно, що десятки людей похилого віку опинилися на вулиці. Через цинічний удар ворога вони вимушені лежати просто на землі.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок російського удару загинула 1 людина, ще 12 отримали поранення.

"З будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає. Частково зруйнований технічний та 5-й поверхи", – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

У ніч на 19 вересня радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області.

Крім того, ворог бив по Україні однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 42-ма ударними БПЛА типу Shahed.

Цієї ночі засоби протиповітряної оборони працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях України.

Крім того, ввечері 18 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах. Внаслідок чергової терористичної атаки в місті знеструмлені всі обʼєкти водоканалу, спостерігаються перебої зі світлом.

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