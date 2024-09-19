Уражено чимало російської техніки, в тому числі 14 танків та 13 ББМ.

Триває війна в Україні, і загальні бойові втрати ворога серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 638 тисяч 140 осіб.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 130 російських окупантів. Крім того, "мінусовано" техніку росіян та відбито повітряний напад.

Також уражено чимало техніки противника - втрати ворога на 19 вересня 2024 року такі:

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танків - 8 тис. 705 (+14 одиниць за добу);

бойових броньованих машин - 17 тис. 93 (+13);

артилерійських систем - 18 тис. 177 (+23);

РСЗВ - 1 тис. 189 (+1);

засобів ППО - 947 (+0);

літаків - 369 (+0);

гелікоптерів - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 тис. 417 (+63);

крилатих ракет - 2 тис. 592 (+0);

кораблів/катерів - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 24 тис. 839 (+55).

Ще російські загарбники втратили загало 3 тис. 109 одиниць спеціальної техніки.

Водночас, за даними Генштабу, у ніч на 19 вересня радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 42-ма ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ).

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БПЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 вересня дрони Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ в населеному пункті Торопець Тверської області.

На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

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