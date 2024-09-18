Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, заявили в ОВА.

Ввечері 18 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах. Внаслідок чергової терористичної атаки в місті знеструмлені всі обʼєкти водоканалу, спостерігаються перебої зі світлом.

"Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, наносячи удари по об'єктах критичної інфраструктури області. Сьогодні, 18 вересня росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру. Можливі перебої з електроенергією. Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки", – повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Водночас у прес-службі КП "Міськводоканал" Сумської міської ради заявили, що у зв'язку з черговим ударом ворога 18 вересня о 22:03 знеструмлені усі об'єкти водоканалу.

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"Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення (крім насосів третього підйому ЦТП). Першочергово запускаємо систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском", – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

Російські окупанти щодня тероризують мирні населені пункти України – скидають авіаційні бомби, гатять з артилерії, атакують дронами тощо. До прикладу, ввечері 17 вересня росіяни масовано атакували Запорізьку область. Очількик ОВА Іван Федоров повідомляв про загиблих та постраждалих внаслідок удару.

Того ж дня росіяни вчергове вдарили по Харкову КАБами. Серед постраждалих внаслідок атаки були чотири рятувальники, які ліквідовували пожежу.

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