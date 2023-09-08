Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований.

Ворог продовжує тероризувати прикордонну Сумську область обстрілами. Близько 5:30 ранку в п’ятницю, 8 вересня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару. В області працювали сили протиповітряної оборони, однак внаслідок атаки є "прильоти".

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, терористи завдали ракетного удару по приватному сектору, зруйновано приватний будинок.

Міський голова Олександр Лисенко своєю чергою повідомляє, що ракети поцілили у приватні будинки в районі Козацького проспекту.

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"Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють", – уточнює він.

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