Від сьогодні, 15 липня, евакуюватись із Сумської області можна безкоштовно на спеціальному евакуаційному поїзді. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Як повідомляється, перший евакуаційний потяг Суми-Київ вирушив сьогодні. Він курсуватиме щодня - з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.
У міністерстві також зазначили, що на вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.
Усіх бажаючих Київська ОВА розміщуватиме в модульному містечку Вишгородського району.
З питань евакуації можна звертатись за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Евакуація з Сумської області
Через постійні обстріли з боку Росії із січня місяця загинули щонайменше 35 цивільних жителів Сумської області. Через це було ухвалено рішення про евакуацію людей з п'ятикілометрової прикордонної зони, де людям часто доводиться виживати без світла, магазинів, шкіл та лікарень.
Евакуація проводитиметься з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не наражати жителів на небезпеку.