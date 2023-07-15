Із Сум до Києва запустили безкоштовний евакуаційний поїзд.

Від сьогодні, 15 липня, евакуюватись із Сумської області можна безкоштовно на спеціальному евакуаційному поїзді. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Як повідомляється, перший евакуаційний потяг Суми-Київ вирушив сьогодні. Він курсуватиме щодня - з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

У міністерстві також зазначили, що на вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

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Усіх бажаючих Київська ОВА розміщуватиме в модульному містечку Вишгородського району.

З питань евакуації можна звертатись за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Через постійні обстріли з боку Росії із січня місяця загинули щонайменше 35 цивільних жителів Сумської області. Через це було ухвалено рішення про евакуацію людей з п'ятикілометрової прикордонної зони, де людям часто доводиться виживати без світла, магазинів, шкіл та лікарень.

Евакуація проводитиметься з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не наражати жителів на небезпеку.

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