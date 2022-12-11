Сумно і крапка: журналіст Цимбалюк проаналізував нове відео Гіркіна.

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гиркин після довгої паузи знову почав публікувати відео з критикою Кремля і прогнозами нових успіхів ЗСУ на фронті.

Журналіст Роман Цимбалюк проаналізував нову заяву росіянина. У своєму відео Гіркін заявив про необхідність "рятувати Росію".

"Давно не чули ось цей посил "сумно і крапка, все пропало". Ігор Гіркін повернувся в російську столицю і розмірковує, кого стратити. У його системі координат знищити потрібно всіх", - зазначив журналіст.

Цимбалюк додав, що Гіркін нічим не відрізняється від російського керівництва, так як ніхто з них не розглядає варіант просто перестати воювати з Україною.

"Гіркін розповідав про апатію російських солдатів, говорив про те, що все пропало, все вкрали, чому вийшли з "російського міста" Херсон, що пірамідки Суровікіна не врятують російську армію від українського наступу. Найголовніше, що моральний дух Збройних сил України на порядок вище", - сказав експерт.

На думку журналіста, Гіркін став "похмурим фанатиком", який хоче страти військового керівництва РФ і встановлення диктатури в країні. Терорист також закликав знайти інших винних, щоб крайнім не виявився сам президент РФ Володимир Путін.

"Якби Путін був трохи розумніший, вони б вже давно звалили на територію Росії і заявили: "ми перемогли, ми на всіх образилися, ми в будиночку"... Замість того, щоб розвивати свою країну, ви зруйнували всі міфи про Росію. Немає армії, немає непереможного Путіна. Все це звалилося, а Україна - навпаки", - підсумував Цимбалюк.

Цікаві новини про Гіркіна

Ігор Гіркін не раз критикував військове керівництво РФ за провали під час війни в Україні.

15 жовтня ЗМІ звернули увагу на те, що він кілька днів нічого не писав у своєму Telegram-каналі. Російські пропагандисти тоді заявили, що Гіркін нібито пішов воювати в один з добробатів начальником штабу або заступником комбата.

16 жовтня українська розвідка встановила винагороду за взятого в полон Гіркіна - 100 тисяч доларів.

Пізніше сам росіянин зізнався, що його чергова спроба взяти участь у війні провалилася.

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