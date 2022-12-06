Бойовик також показав своє тимчасове посвідчення, отримане в "ДНР".

Колишній екс-ватажок бойовиків "ДНР", військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано заявив, що вже "навоювався" та повернувся в Москву.

Третя спроба воювати проти "бойовиків київського режиму" для нього стала провальною. Як повідомив Гіркін у Telegram, у всьому винне некомпетентне командування його полку та тиск "зверху".

"Знаходжусь у Москві. Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів (їх тепер у зведеннях МО називають "бойовиками") не увінчалася успіхом, хоча була дуже близька до того", - написав засмучений Гіркін.

За його словами, він прибув в "ДНР", вступив до лав добровольців і навіть отримав тимчасове посвідчення від "військкомату". У документі зазначено, що Гіркін - полковник, який перебуває на посаді гранатометника.

Сам бойовик зауважив, що потрапив на службу в один зі стрілецьких полків "ДНР", а неофіційно був начальником штабу, їздив в Донецьк та був у прифронтовому Сватовому. Втім, через місяць служби Гіркін дізнався, що його немає у списках особового складу полку через "невдоволення вищого командування".

Згодом Гіркін з'ясував, що перебував у списку особового складу полку менше доби. Його обурив цей факт.

"Ще з жовтня і до кінця листопада я перебував у складі N-ського батальйону N-ського полку незаконно, незаконно ж носив зброю та боєприпаси, незаконно виїжджав у район проведення "СВО" та в прифронтову зону. Якби у зазначених поїздках зі мною щось трапилося - то... треба пояснювати, що це було б видали за "самодіяльність авантюриста Гіркіна" або (у кращому випадку) нещасним випадком під час проведення "волонтерської діяльності"? З повною відсутністю зобов'язань з боку ЗС РФ/"ДНР" та держави щодо мене", - обурився Гіркін.

За його версію, командування полку про все це знало, але отримувало від Гіркіна допомогу з укомплектуванням, продовольством і автотранспортом, тому замовчувало всі ці факти.

Гіркін заявив, що вирішив повернутися в Москву, бо й полк, як виявилося, більше не воює.

Куди зник Гіркін

У жовтні терорист Гіркін зник з соцмереж, до цього часу бойовик був активним користувачем Telegram і регулярно критикував військове керівництво Росії за провали на полі бою.

Вже за кілька днів Гіркін з'явився в мережі і заявив, що воює на Донбасі в лавах добровольців. Однак тоді ж його помітили на трасі в Ростовській області - щоправда, у військовій формі регулярних військ загарбників.

На тлі нібито прибуття в Україну топ-розшукуваного терориста українська розвідка разом з активістами пообіцяла грошову винагороду за взяття його в полон.

Представники Нідерландів, своєю чергою, заявили, що у разі взяття Гіркіна в полон будуть домагатися його передачі, щоб той поніс справедливе покарання за злочини.

Вас також можуть зацікавити новини: