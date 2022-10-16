Гіркін вирішив поновити свою участь у війні проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє про намір виплатити 100 тисяч доларів за передачу російського терориста Ігоря Гіркіна в український полон.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України у соціальній мережі Facebook.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон", - наголошується у повідомленні.

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Зокрема, сказано, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.

"Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР". Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що Гіркін оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Крім того, у розвідці наголошують, що жоден військовий злочинець не уникне покарання.

Інформацію в ГУР очікують за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Хто такий Гіркін

Ігор Стрєлков-Гіркін - "екс-міністр оборони ДНР", причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. Бойовик публічно заявляв, що позбавлений можливості потрапити на фронт. Він активно критикував Міноборони та зібрав велику аудиторію у своєму Tekegram-каналі. Влітку повідомлялося, що він спробував в'їхати до Херсонської області за підробленими документами, але його затримали поліція.

Нещодавно Гіркін назвав вибух на Кримському мосту найкращим "привітанням" для російського президента Володимира Путіна. Він написав, що "шановні київські партнери зробили святковий "феєрверк".

На думку Гіркіна, у Росії може початися революція, в ході якої вб'ють президента РФ Володимира Путіна.

Терорист відкрито критикував режим Путіна та бездарне командування ЗС РФ за поразки на фронті.

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