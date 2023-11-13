Птах застряг у російській розтяжці. Боєць звільнив сойку та "поселив" у бліндажі. Тепер називає її своїм "хрещеником".

На фронті український захисник врятував птаха, який заплутався у "розтяжці", залишеній російськими військовими.

Сьогодні, у Всесвітній день доброти, пресслужба Сил оборони півдня України оприлюднила зворушливе відео, на якому зображено порятунок птиці.

З відео випливає, що сойка якимось чином повисла на "розтяжці", яку, зважаючи на все, залишили росіяни. Український боєць випадково побачив нещасне пернате, яке непритомне висіло на вибухонебезпечному пристрої. Як з'ясувалося, птах живий. Боєць звільнив його, приніс у бліндаж і виходив.

На відео, присвяченому цій добрій історії, відображено, що птах перебуває у стресовому стані, а боєць буквально змушує його пити воду. Через якийсь час вже цілком активна сойка літає бліндажем. Військовослужбовець називає врятоване пернате "своїм хрещеником" та "бойовим українським соколом".

"У Всесвітній день доброти, який відзначається щорічно 13 листопада, вояки на півдні врятували чарівного птаха. Бо південь - це завжди тепло - або сонечка, або душі. Добро врятує світ, тому що воно закладене в людській природі. Отже, творити добро може кожен. Це зовсім не важко, а навіть приємно…", - наголосили у пресслужбі.

У людей, які роблять добрі справи кожен день, кращий імунітет, вони менше хворіють. Лікарі пояснюють це підвищенням рівня лімфоцитів та розширенням кровоносних судин, що покращує роботу серця. Також вони зафіксували підвищення рівня серотоніну та ендорфінів, які допомагають швидше справлятися зі стресом.

Одеські патрульні врятували після обстрілу з боку РФ совеня

Як повідомляв УНІАН, одеські патрульні на Херсонщині після ворожого обстрілу врятували совеня, яке побачили на дорозі. Птаха знайшли інспектори Володимир Криницький, Олександр Парух та Руслан Пайлик. Вони підібрали його, нагодували та напоїли. Також патрульні дали йому ім’я - рядовий Мавік.

Згодом патрульні зателефонували директорові Одеського зоопарку, який відразу погодився прийняти нового "постояльця". Пташеня передали маршрутним транспортним засобом до Одеси, де на Мавіка вже очікували місцеві орнітологи.

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