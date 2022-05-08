Дитина знайшла боєприпас і принесла його додому.

На Дніпропетровщині внаслідок детонації касетного боєприпасу загинув 12-річний хлопчик.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала", - розповів він.

Голова ОВА наголосив, що це вже "шоста смерть в області через такі боєприпаси".

Резніченко закликав людей не чіпати вибухівку, що лишається після ворожих атак.

"Побачили підозрілий предмет – кличте рятувальників або поліцію. Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною", - додав він.

Нагадаємо, що на сайті ДСНС запрацювала інтерактивна карта з місцями вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня стало відомо, що у Тростянці Сумської області через залишені російськими окупантами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей. На розтяжці підірвався також місцевий житель, який вийшов в ліс погуляти з собакою. Собака вибіг за межі дороги і зачепив розтяжку. На щастя, чоловіку вдалося вижити.

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