Совенятко, якого після ворожого обстрілу знайшли патрульні, передали до зоопарку на "попутці".

Одеські патрульні, які несуть службу на Херсонщині, після ворожого обстрілу врятували незвичайного "рядового".

Як повідомляє прес-служба Управлянні патрульної поліції в Одеській області, подія сталася в Херсоні, який правоохоронці обстежували після чергового удару загарбників по місту.

"Днями після обстрілу окупантами Херсона, одеські патрульні, які несуть службу у зведеному загоні, обстежували прилеглу територію. Рухаючись однією з вулиці міста, патрульні побачили на дорозі совеня", - розповіли у прес-службі.

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Зокрема, птаха знайшли інспектори Володимир Криницький, Олександр Парух та Руслан Пайлик. Вони підібрали пташеня, нагодували та напоїли. Також патрульні вирішили дати малому ім’я - рядовий Мавік.

"Mavic — це такі дрони. Ми можемо спостерігати, як ці маленькі, але надважливі "пташки" нищать орків, наводять арту і рятують життя. Тому так і вирішили так назвати малого", — пояснює Володимир Криницький.

Пізніше патрульні зателефонували директорові Одеського зоопарку, який відразу погодився прийняти нового "постояльця". Пташеня передали маршрутним транспортним засобом до Одеси, де на Мавіка вже очікували зоопрацівники.

Місцеві орнітологи оглянули, нагодували малого та піклуватимуться про нього.

Одеські патрульні оприлюднили відео, на якому – дивовижний "рядовий" у компанії зі своїми рятівниками.

Інші милі історії про тварин.

У квітні на Закарпатті до околиць села Домашин прибилося мале ведмежа. Нагадаємо, малюк мандрував навкруги кілька днів та міг загинути, але фахівці державної охорони природо-заповідного фонду приїхали та забрали тваринку.

Потім її передали на реабілітацію до Національного природного парку "Синевир". Не виключно, що це звірятко поїде до одного з європейських центрів, який спеціалізується на реабілітації диких тварин.

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