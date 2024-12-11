Місцеві жителі стверджують, що метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва.

У ніч на 11 грудня вибухи лунали в кількох регіонах Росії. Так, у Брянську було атаковано базу "Роснефти", виникла пожежа. Крім того, ракетної атаки зазнав Таганрог.

Як заявила влада Ростовської області, в результаті атаки отримало пошкодження промислове підприємство і згоріли 14 машин. Крім того, мер Таганрога уточнила, що пошкоджень зазнала котельня, у 27 багатоповерхівках відсутнє теплопостачання.

Водночас, як пише Astra, місцеві жителі стверджують, що метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва. (ТАНТК). Також телеграм-канали пишуть, що до заводу попрямувала велика кількість пожежних машин.

Це не перша атака на цей авіазавод. Навесні 2024 року його вже атакували українські безпілотники.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський тоді зазначав, що Таганрозький авіаційно-науковий комплекс ім. Берієва оснащував літаки Іл-76 обладнанням радіолокаційного виявлення. У контексті літаків А-50 і А-100 саме цей комплекс доводив усе обладнання до розуму і монтував у літак.

Також уночі безпілотні літальні апарати атакували Брянськ. Після атаки на території нафтопереробного заводу російського оператора магістральних нафтопроводів "Транснефть" почалася пожежа.

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