У ніч на середу, 11 грудня, безпілотні літальні апарати атакували черговий нафтопереробний об'єкт на території Російської Федерації.

Як повідомляє російський проєкт ВЧК-ОГПУ, вночі жителі Брянська почули вибухи та роботу протиповітряної оборони. Після цього на території нафтопереробного заводу російького оператора магістральних нафтопроводів "Транснефть" почалася пожежа.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ще близько 20:00 повідомляв про збиття безпілотника літакового типу, без постраждалих та руйнувань. Нову атаку він не коментував.

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Атаки дронів на Росію

Повномасштабний напад на Україну приніс війну і на російську територію. Ударів дронів та ракет зазнають військові об'єкти окупантів, також під атаками постійно опиняються нафтопереробні заводи.

Наприкінці листопада озброєна охорона НПЗ "Газпрому" у Башкортостані навіть намагалася збити російський літак Ан-2, який пролітав над територією заводу.

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