У російських пабліках повідомляли про низку вибухів в небі над Таганрогом та пожежу від уламків дронів у АНТК ім. Берієва, який "швидко загасили".

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розкрив деталі, чим важливий для російської авіації Таганрозький авіаційно-науковий комплекс ім. Берієва, який був ціллю сьогоднішньої атаки українських дронів.

"Це завод, котрий оснащував безпосередньо літаки Іл-76 обладнанням, яке займалось радіолокаційним виявленням. Тобто, якщо ми кажемо про літаки А-50 та А-100, то саме на цьому заводі це все обладнання доводилось до ладу і вмонтовувалося в літак",- зазначив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами експерта, завод ім. Берієва - дуже відоме в Росії підприємство. "Він випускав розвідувально-пошуковий і для гасіння пожеж літак Б-200, а також росіяни активно просували тему щодо використання літаків Б-12. Тому, це така суттєва ціль. Тим більше, нещодавно "Радіо Свобода" писали і публікували знімки з А-50, який знаходиться там на ремонті. Невідомо, чи то літак А-50, який був пошкоджений у "Мачулищі" (минулого року -УНІАН), чи може це якийсь розконсервований новий. Але, дійсно дуже цікаво буде спостерігати за наслідками цього влучення", - акцентував Храпчинський.

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Авіаексперт зазначив, що це не єдине російське підприємство, яке задіяне для вироблення та обладнання літаків.

"Зрозуміло, що це не один завод, який все повністю виробляє. Є завод, який безпосередньо виробляє літак, інший – обладнання, а є завод, на якому це все збирається. Так ось завод Берієва займався тим, що збирав все на своїх потужностях, доробляв деяке обладнання і встановлював на літаки",- підкреслив він.

Храпчинський також прокоментував літак А-100, який росіяни активно просувають у своїх наративах.

"Треба зазначити, що він з 2017 року в них літає і досі не введений, до експлуатації не допущений. Тому що більшість складової цього літака була з іноземних компонентів. У росіян немає власних виробничих потужностей робити високо обчислювану швидку техніку. А зараз, під час технологічної війни, для пошуку того, що бачать радіолокаційні системи, потрібна швидка обробки для подачі на жидкокристалевий екран, який є на їхніх А-50",- пояснив він.

Авіаексперт зауважив, що українські дрони вже довели, що можуть долати велику відстань до ворожих цілей. "Якщо говорити про безповоротній виліт, то це 2,5 тис. кілометрів. Звісно з урахуванням кількості бойової частини. Тобто, тисяча кілометрів, будемо відверто казати, це вже вчорашній день для нас. Ми бачимо, що наші технології йдуть далі і дедалі будуть сильнішими",- акцентував Храпчинський.

Водночас, додав він, є і набагато ближче розташовані російські військові об’єкти, в тому числі, аеродроми звідки вилітають російські літаки і куди можуть дістати українські дрони. "Місць дуже багато. Але, окрім наших БПЛА, звичайно дуже хотілося би далекобійні ракети західних зразків",- підкреслив авіаексперт.

Атака українських дронів

Як писав УНІАН, в ніч на 9 березня українські дрони літакового типу масовано атакували чотири області РФ. Російське міноборони традиційно відзвітувало про роботу ППО з "перехоплення і знищення" безпілотників над територією Бєлгородської Курської , Волгоградської і Ростовської областей. Водночас у російських пабліках повідомляли, що низка вибухів прогреміла в небі над Таганрогом, де уламки дронів влаштували пожежу в Таганрозькому авіаційно-науковому комплексі імені Берієва, "але його швидко загасили".

Варто зазначити, що у лютому місяці завдяки успішній спільної операції ГУР МО та Повітряних сил ЗСУ був збитий черговий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У. За місяць до того, у січні, ворожий літак типу А-50 було знищено в районі Азовського моря.

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