За її словами, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм та закріплюватися на позиціях.

Російські війська на лівому березі Дніпра в Херсонській області наступають без прикриття броньованою технікою.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

"Ми спостерігаємо таку собі тахікардію в їхніх штурмах. Вони збільшують, зменшують, нервово повертаючись на свої позиції з втратами. Знову розробляють якісь жахливі плани та приходять до штурму знову ж таки пішим порядком, без прикриття броньованою технікою, і, зазнаючи втрат, повертаються на місце", - наголосила речниця.

Гуменюк зазначила, що на цьому напрямку за добу відбулося чотири боєзіткнення. Росіяни намагаються активізовуватися час від часу, але успіху не мають. Натомість українські військові закріплюються на позиціях та розширюють плацдарми.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

За словами екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, ЗСУ на плацдармі Кринки мають чим оборонятися. Поки що туди не перекидають гусеничну техніку, проте трохи зброї у захисників є.

"Насправді ми там не тільки пішки ходимо, як це було пару місяців тому, - колісна вже їздить", - сказав Дикий. Він відзначив, що там з боку армії України спостерігається "обережне" стягування зброї.

Натомість очільник Defense Express Сергій Згурець розкрив перевагу, за рахунок якої ЗСУ утримують важливий плацдарм Херсонської області Кринки.

За його словами, окупанти намагаються звідти усіма силами витіснити українських морських піхотинців та постійно стягують до селища свою техніку. Однак армія України артилерією та дронами все це нищить.

Вас також можуть зацікавити новини: