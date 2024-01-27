Про нових найманців раптом почали говорити російські джерела.

На ділянці фронту у Кринках, ймовірно, воює приватна військова компанія, яку створив мер Москви Сергій Собянін. Цих окупантів могли кинути для відбиття плацдарму на лівому березі Дніпра.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російського військового оглядача, російський 28-й полк 70-ї дивізії, котрий зараз діє під Кринками має назву "Собянінський" і складається з добровольців з Москви

2 грудня 2023 року російське інсайдерське джерело заявило, що мер Москви Сергій Собянін взявся створити власну ПВК невдовзі після заколоту Групи Вагнера в червні 2023-го. Цю інформацію неможливо перевірити належниим чином. За припущеннями російського мілблогера, гіпотетична ПВК Собяніна може бути пов’язана з 28-м полком.

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Аналітики зазначають, що на лівобережжі Херсонської області тривають позиційні бої, але підтверджених змін фронту на цій ділянці немає.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ відтіснили українські сили з ряду позицій у Кринках, але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Кринки: що відбувається на лівому березі Дніпра

За словами екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, ЗСУ на плацдармі Кринки мають чим оборонятися. Поки що туди не перекидають гусеничну техніку, проте трохи зброї у захисників є.

"Насправді ми там не тільки пішки ходимо, як це було пару місяців тому, - колісна вже їздить", - сказав Дикий. Він відзначив, що там з боку армії України спостерігається "обережне" стягування зброї.

Натомість очільник Defense Express Сергій Згурець розкрив перевагу, за рахунок якої ЗСУ утримують важливий плацдарм Херсонської області Кринки.

За його словами, окупанти намагаються звідти усіма силами витіснити українських морських піхотинців та постійно стягують до селища свою техніку. Однак армія України артилерією та дронами все це нищить.

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