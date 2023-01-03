За його словами, ЗСУ гарно попрацювали над обороною міста-фортеці.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин придумав, чому його найманці ніяк не можуть захопити Бахмут Донецької області. За його словами, у всьому винні Збройні сили України, які організували щонайменше "п'ятсот рубежів оборони".

У коментарі пропагандистському "РИА Новости" Пригожин визнав, що "вагнерівці" інколи днями борються за кожен будинок у Бахмуті. Тим не менше, спроби захопити місто з тріском провалюються вже який місяць поспіль.

Ватажок "Вагнера" розумів, що найманців точно запитають, чому Бахмут досі не захопили, тому удар він прийняв на себе. Втім, виправдання виявилися не дуже переконливими.

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"Артемівськ (Бахмут - УНІАН) - це фортеця у кожному домі. За кожен будинок хлопці борються інколи не один день, інколи тижнями за один будинок. Один будинок взяли, другий будинок взяли... Що таке прорвати оборону? Я вам скажу, що таке "прорвати оборону". Це сьогодні один будинок взяв, прорвав оборону, а за цим будинком ще одна оборона. Правильно? І не одна оборона. Таких ліній оборони.... Скільки в Артемівську рубежів оборони? Напевно, якщо сказати 500, ми не помилимося, так? Кожні 10 метрів - рубіж оборони", - заявив Пригожин, а його найманці послушно кивали головами.

"Вагнерівці" додали, що їм бракує броньованої техніки та боєприпасів. Однак їхні коментарі були короткими, ймовірно, щоб не наговорили зайвого.

Бої за Бахмут: ЗСУ "мінусують" ПВК "Вагнер"

Кілька місяців триває героїчна оборона Бахмута Донецької області. Найманці ПВК "Вагнер" активно штурмують місто, але зазнають величезних втрат.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Роспропаганда подала це як вшанування пам'яті "героїв".

Попри те, що Росія приховує реальні втрати, на Кубані виявили кладовище найманців приватної військової компанії "Вагнер". Ледь не щодня могил стає більше.

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