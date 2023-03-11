Вже є перший результат роботи "французького лоббі", зазначив очільник постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО.

У Франції мають намір збільшити майже вдвічі поставки легких танків AMX-10RC в Україну.

Про це голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв повідомив у соціальній мережі Facebook. Чернєв зустрівся французькими сенаторами з оборонного комітету, які лобіюватимуть у Сенаті Франції питання постачання зброї Україні.

Нардеп зазначив, що французькі сенатори звернуться до міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню для прискорення постачання Україні танків, літаків, далекобійних ракет та снарядів.

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"Перший результат роботи "французького лоббі" вже є. Мій друг, сенатор Філіп Фоліо вже зміг добитися від міністра оборони Франції обіцянки збільшити поставки легких танків AMX-10RC майже вдвічі від запланованого. І це лише початок", - заявив Чернєв.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Франція передає Україні легкі танки AMX-10RC та бронетранспортери Bastion.

24 лютого Польща передала українській державі перші чотири танки Leopard 2 A4. Пізніше - на початку лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наприкінці цього місяця в нашу країну можуть прибути понад 20 бойових танків Leopard 2 - 18 німецьких та три португальських.

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