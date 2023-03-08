Танки прибудуть в українську державу разом з навченим екіпажем, зазначив очільник німецького Міноборони.

В Україну наприкінці березня можуть прибути понад 20 бойових танків Leopard 2.

Очікується прибуття трьох португальських та 18 німецьких танків, розповів очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус під час неформальної зустрічі міністрів оборони держав Євросоюзу у Стокгольмі, повідомляє Spiegel, посилаючись на відомості dpa.

За словами Пісторіуса, танки прибудуть в українську державу разом з екіпажем, який пройшов навчання. Міністр додав, що після прибуття Leopard 2 зможуть відправити на фронт.

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"Я можу повідомити вам, що щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських можуть прибути в Україну разом наприкінці цього місяця…", - заявив Пісторіус.

Танки для України - новини, які треба знати

14 лютого відбулося нове засідання у форматі "Рамштайн" щодо допомоги Україні у протистоянні з РФ. Після засідання очільник Міноборони США Ллойд Остін повідомив, що в питанні надання Києву танків Leopard співпрацюють вісім держав: Німеччина, Польща, Португалія, Канада, Іспанія, Данія, Нідерланди й Норвегія.

Пізніше очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Штатів генерал Марк Міллі сказав, що Україні пообіцяли передати танки 11 країн-союзників. 24 лютого польська сторона передала нашій країні перші чотири танки Leopard 2 A4.

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