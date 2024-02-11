Співвідношення танкових втрат Росії та України біля Авдіївки становить 12 до 1, з'ясували журналісти.

У спробах захопити кілька квадратних миль зруйнованої та знелюдненої Авдіївки, Кремль втратив майже цілу механізовану дивізію танків - 214 одиниць. Ця кількість становить десяту частину танків, яка воює зараз на території України.

Про втрати ворога на 11 лютого 2024 року йдеться у статті видання Forbes з посиланням на дані аналітиків з відкритих джерел. Так, перед розпадом Радянського Союзу 10-тисячна мотострілецька дивізія "на папері" мала 220 танків. "З моменту наступу на Авдіївку на початку жовтня російські 2-а та 41-ша загальновійськові армії втратили 214 танків. Переважно Т-72 і Т-80, але також кілька висококласних Т-90. Тим часом українські бригади в Авдіївці та навколо неї втратили лише 18 танків", - пише Forbs.

Втрати російських танків в районі Авдіївки становлять потенційно більше десятої частини всіх танків, які мають російські війська в Україні. Співвідношення втрат у розмірі 12 до 1, які зазнала Росія під час штурму Авдіївки, не можна виправдати тим, що українські військові не розмістили достатньо танків для оборони. Насправді українські сили розгорнули танки, включаючи деякі з найкращих німецьких Leopard 2A6.

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Традиційна перевага захисника, який має укріплені позиції, над відкритим нападником також не може пояснити такі високі втрати Росії.

"Українці просто переграли росіян мінами, артилерією, безпілотниками, ракетами та старомодним рушничним вогнем з укріплених позицій. І вони зробили це, попри те, що боєприпаси поступово закінчувалися після того, як республіканці почали блокувати допомогу США Україні", - пише видання.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) показав 11 лютого свіжу карту бойових дій, на якій зображено, у тому числі Авдіївку.

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Як розповідали військові, росіяни інтенсивно застосовують дрони по українських позиціях біля Авдіївки, а також змінюють тактику штурмів.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що російські окупанти перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки в районі вулиці Чистякова. Їм залишилось всього 700 метрів до Індустріального проспекту - єдиної дороги, яка пов'язує місто з підконтрольною Україні територією.

Тим часом ситуація в Авдіївці стає все складнішою. Російські окупанти просуваються вулицями, а Коксохім, який ще тримається, може опинитись без логістики. Загарбникам для перекриття траси, якою доставляють боєкомплект та боєприпаси, залишився лише кілометр

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