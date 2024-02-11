На лівобережній частині Херсонської області ліквідовані ще десятки супротивників.

Втрати ворога на 11 лютого на лівобережжі Дніпра - у Херсонській області, зросли майже на 70 російських загарбників. Крім того, стало відомо, що рівень ракетної загрози з моря надзвичайно високий.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, в операційній зоні продовжується контрбатарейна боротьба. Ворог плекає надію вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра та наважився на 2 штурми, але із втратами відійшов.

Сили оборони б'ють по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Розвідкою підтверджено, що за минулу добу на лівому березі ліквідовано 68 окупантів, 11 гармат, розвідувальний дрон Zala, 11 одиниць автобронетехніки та човен.

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Супротивники не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, вдаються до застосування авіації.

Протягом бойової доби (з 7:00 до 7:00), продовжуючи терор мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури України, ворог запустив крилату ракету "Іскандер-К" по Кіровоградщині. Поновлюючи час від часу активність авіації, ворог завдав 3 авіаційні удари із застосуванням 4 керованих авіабомб та понад 30 некерованих авіаційних ракет по Кринках та Червоному Маяку на Херсонщині.

За минулу бойову добу зафіксовано застосування ворогом 64 FPV-дронів та 66 скидів осколкових боєприпасів з БПЛА різних модифікацій. Окрім того, ворожа артилерія 6 разів била по Херсону. Також в Херсонській області обстріляні Понятівка, Антонівка, Кізомис, Львове, Бургунка, Садове, Токарівка. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа та ще одну поранено. Пошкоджено припортову інфраструктуру обласного центру, адмінбудівлю, багатоповерхівки, близько двох десятків приватних будинків, кілька цивільних автівок, гаражний кооператив та газогін.

На Миколаївщині ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської та території Куцурубської громад. Внаслідок чого в Дмитрівці пошкоджено житловий будинок.

Станом на 11.00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожих надводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - до 16 ракет. "Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий", - наголошують українські захисники.

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11 лютого - 718 день з початку повномасштабного вторгнення росіян в нашу країну.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівобережжі Херсонщини було знищено майже шість десятків окупантів. Також знищено 15 гармат противника, самохідну артилерійську установку, міномет, п’ять одиниць автомобільної техніки та човен.

За той же час загарбники застосували 47 FPV-дронів, ударний БПЛА типу "Ланцет" та скинули з дронів різних модифікацій 30 осколкових боєприпасів. Внаслідок одного з ударів FPV-дрона пошкоджено приватний будинок у Херсонській області.

Варто зазначити, що Росія на українській землі вже втратила дуже багато живої сили. Загальні втрати ворога на 11 лютого 2024 року становлять приблизно 395 200 супротивників.

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