Німеччина відкидає ймовірність розміщення своїх військ на території України та закликає припинити дискусії щодо цієї теми.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Гельсінкі у п'ятницю, 8 березня, інформує FAZ. Він зазначив, що дискусії про розміщення західних військ в Україні тривають, але, на його думку, їх потрібно припинити.
"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні, Зараз про це йде дискусія, але є вирішальна межа. Тому ми повинні припинити це на цьому етапі. Ми не станемо партією війни. І саме тому Taurus ще не доставили", - сказав Пісторіус, додавши, що далекобійні ракети не стануть вирішальними у війні.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккяне також відкинув можливість розміщення військ після зустрічі з Пісторіусом. Він додав, що союзники України повинні зосередитися на іншому.
"Але всі підтримують збільшення допомоги у формі зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми повинні тепер зосередитись", - заявив він.
Ідея Макрона про війська НАТО в Україні
Як писав УНІАН, минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправки західних армій в Україну. Після цього європейські країни одна за одною на офіційному рівні наголосили, що відправка військ в Україну не розглядається.
Однак представники деяких країн все ж побачили певний сенс в словах Макрона. Наприклад, голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона "варта уваги", адже в Україні "вирішується доля Європи".
The Hill писав, що своєю заявою про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, припустився дипломатичної помилки. Але зрештою ця помилка пішла на користь і йому, і Україні.