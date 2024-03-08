Німецький міністр вважає, що передача далекобійних ракет призведе до ескалації війни.

Німеччина відкидає ймовірність розміщення своїх військ на території України та закликає припинити дискусії щодо цієї теми.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Гельсінкі у п'ятницю, 8 березня, інформує FAZ. Він зазначив, що дискусії про розміщення західних військ в Україні тривають, але, на його думку, їх потрібно припинити.

"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні, Зараз про це йде дискусія, але є вирішальна межа. Тому ми повинні припинити це на цьому етапі. Ми не станемо партією війни. І саме тому Taurus ще не доставили", - сказав Пісторіус, додавши, що далекобійні ракети не стануть вирішальними у війні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккяне також відкинув можливість розміщення військ після зустрічі з Пісторіусом. Він додав, що союзники України повинні зосередитися на іншому.

"Але всі підтримують збільшення допомоги у формі зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми повинні тепер зосередитись", - заявив він.

Ідея Макрона про війська НАТО в Україні

Як писав УНІАН, минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправки західних армій в Україну. Після цього європейські країни одна за одною на офіційному рівні наголосили, що відправка військ в Україну не розглядається.

Однак представники деяких країн все ж побачили певний сенс в словах Макрона. Наприклад, голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона "варта уваги", адже в Україні "вирішується доля Європи".

The Hill писав, що своєю заявою про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, припустився дипломатичної помилки. Але зрештою ця помилка пішла на користь і йому, і Україні.

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