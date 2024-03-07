Засідання відбудеться вже наступного тижня.

Парламентська фракція ХДС/ХСС хоче повторно винести на голосування питання передачі Україні німецьких крилатих ракет Taurus.

Про це розповів перший парламентський секретар фракції Торстен Фрай в коментарі Rheinische Post. "Парламентська фракція ХДС/ХСС поставить питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі на наступному сесійному тижні. Парламент повинен взяти на себе ініціативу", - сказав він.

Пропозицію хочуть внести до порядку денного засідання, яке відбудеться у четвер, 14 березня. В документі німецький уряд закликають "нарешті задовольнити український запит на поставку крилатих ракет Taurus з наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікань".

Відео дня

Taurus для України: що відомо

Навесні Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Україна надіслала запит на отримання крилатих ракет Taurus. Попри заклики опозиції, рішення не було ухвалене.

ЗМІ повідомляли, що канцлер ФРН Олаф Шольц побоюється реакції Москви на передачу ракет Україні. Згодом він заявив, що "при неправильному використанні ця ракета може досягти конкретної цілі десь у Москві".

Нещодавно росіяни опублікували перехоплену розмову представників військово-повітряних сил ФРН, в якій обговорювалася можливість передачі Україні Taurus, а також їх використання для ударів по Кримському мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: