Деякі бізнесмени в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну втекли до Москви.

У Одеській області техніка бізнесменів, які поїхали у РФ, буде передана Збройним силам України.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у Facebook.

За його словами, проведена відповідна робота щодо окремих бізнесменів, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебралися до Москви.

"Тепер вантажна техніка, яка перебувала в їх власності, буде передана Збройним силам України", - сказав Марченко.

Він також зазначив, що зустрівся з керівниками ключових сфер бізнесу. В ході зустрічі обговорювалися нюанси роботи в умовах воєнного часу, питання збереження робочих місць і заробітної плати людей.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці перевірили криміналітет на поліграфі.

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