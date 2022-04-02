При цьому білоруська влада ретельно приховує участь російських військових у цих аваріях.

1 і 2 квітня в Гомельській області сталось 6 ДТП за участі колон військової техніки РФ.

Про це пише низка білоруських ЗМІ, зокрема "Флагшток", проект MotolkoHelp та Білоруський Гаюн.

За даними незалежних видань, білоруська влада та служби свідомо приховують причетність російської військової техніки до скоєння цих ДТП.

1 квітня білоруські державні органи повідомили про ДТП, що трапилася поблизу села Іванівка в Речицькому районі на трасі М10 за участі легкового автомобіля Volkswagen та вантажівки Mercedes-Benz 814. Водночас очевидці у соцмережах повідомляють, що на місці події були 2 БТР і КамАЗ з маркуванням V.

За інформацією MotolkoHelp, вантажівка їхала в нічний час, а колона російської техніки стояла на одній зі смуг автотраси з вимкненими фарами та світлом. Водій вантажівки не помітив її та розбився.

Того ж дня на тій же трасі в іншому місці трапилось ДТП за участі російської бронетехніки та вантажівки, яка везла харчові продукти.

У Гомелі колона російської військової техніки, що відступала з України, знесла острівець безпеки на перехресті вулиць Ілліча та Жемчужної.

Наступного дня, 2 квітня, росіяни потрапили в аварію в Мозирі. Повідомляється, що КамАЗ російських військ опинився на узбіччі вулиці Рижкова.

Водночас біля Борщівки на кордоні Білорусі, Росії та України мікроавтобус зіткнувся з російським військовим фургоном УАЗ.

Того ж дня під Комарином 2 квітня російський БМД-2 злетів у кювет.

Як повідомлялося раніше, у білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

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