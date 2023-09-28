Wall Street Journal пише, що технологічна революція, викликана війною в Україні, ставить під питання доцільність деяких базових концепцій американської воєнної доктрини.

З появою в повітрі вздовж лінії фронту тисяч українських і російських безпілотників змінилася сама природа конфліктів. Дрони - лише один з елементів змін, - пише The Wall Street Journal.

Нові інтегровані системи управління зробили наведення на ціль практично миттєвим. Заступник керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький, каже, що середній час від виявлення цілі до її ураження – не більше 10 хвилин. Тому влаштовувати "сюрпризи" стало дуже складно.

Технологічна революція через війну в Україні ставить під сумнів здійсненність деяких базових концепцій американської воєнної доктрини. Загальновійськові маневри та атаки типу іракських у 2003 році тепер можуть виявитися неможливими в принципі, тому що безпілотники стали дуже ефективними, каже сержант першого класу армії США у відставці Бредлі Кроуфорд. Один FPV-дрон (з видом від першої особи) коштує в рази дешевше одного 155-мм артилерійського снаряда, не кажучи вже про танки вартістю мільйони доларів.

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"На жаль, велика частина нашого наступу зараз проходить в пішому порядку. Дзеркальну картину можна було спостерігати восени минулого року, коли росіяни вели власний наступ, насамперед у Бахмуті. Так само використання важкої бронетехніки було мінімальним, всі воювали в пішому строю. Я не думаю, що зараз щось зміниться", - говорить глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Війна показала, що сучасна західна військова підготовка та обладнання формувалися десятиліттями антиповстанських операцій проти набагато слабших супротивників у таких країнах, як Ірак та Афганістан. Це призвело до того, що основна увага приділяється дорогим і складним системам озброєнь, які не зможуть довго протриматися в повномасштабному конфлікті з порівнянним противником.

Коли мова йде про танки, то з'ясувалося, що танкові битви стали рідкістю, а значить, відносна складність танка вже не так важлива. За даними українських офіційних осіб, менше 5% танків, знищених з початку війни, були підбиті іншими танками, інші постраждали від мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників.

Ще один з уроків, що кількість - це якість саме по собі. Важливий загальний обсяг коштів, каже начальник відділу операцій в Україні Міністерства оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Війна в Україні - роль дронів

Український військові розчаровані навчанням у інструкторів НАТО. Про це пише Le Monde. За словами одного з бійців ЗСУ, який пройшов підготовку на Заході, самі інструктори не завжди знають, як чинити в разі непередбаченої ситуації. Найбільш плачевна ситуація з аеророзвідкою дронами – інструктори стверджують, що вона не входить в програму підготовки НАТО, хоча війна безпілотниками – невід'ємна частина бойових дій в Україні.

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що передають на фронт понад 1700 безпілотників за програмою "армія дронів".

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