Найбільш плачевна ситуація з аеророзвідкою дронами - інструктори стверджують, що вона не входить в програму підготовки НАТО.

Українські військові розчаровані навчанням у інструкторів НАТО. Про це пише Le Monde.

За словами одного з бійців ЗСУ, який пройшов підготовку на Заході, самі інструктори не завжди знають, як чинити в разі непередбаченої ситуації.

Найбільш плачевна ситуація з аеророзвідкою дронами – інструктори стверджують, що вона не входить в програму підготовки НАТО, хоча війна безпілотниками – невід'ємна частина бойових дій в Україні.

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Видання також наводить слова українського військовослужбовця Євгена, він розповів про навчання у Великій Британії у 2022 році. Тоді інструктори сказали солдатам, що вони повинні забезпечити власну безпеку, перш ніж думати про поранених. Однак перекладачі зрозуміли цю фразу як:"Якщо хтось поранений, вбийте його заради власної безпеки". За словами Євгена, після навчання військові дізнавалися про нову зброю і тактику на YouTube.

Навчання українських військових за кордоном - деталі

Великобританія має намір до кінця року підготувати 30 тисяч українських військових. Про це оголосив міністр оборони країни Грант Шаппс.

"Мета - підготувати 30 тис. українських військових. Я не думаю, що британська рішучість похитнеться. Ми будемо стояти пліч-о-пліч з українцями", - підкреслив він.

Шаппс дав зрозуміти, що його країна має намір посилити підтримку України.

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