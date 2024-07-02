Люди у відчаї сподіваються хіба на допомогу благодійних організацій.

Українці повертаються в зруйновані села, щоб знайти життя в своїх будинках, зруйнованих російськими снарядами. Відсутність грошей і триваючі бойові дії призвели до того, що життя сіл залишилося в підвішеному стані.

Така ситуація у селі Богородичне. Там лютувала запекла війна, снаряди розірвали чи не кожну хату, пише The Telegraph. Будинки тепер здебільшого порожні, блідо-блакитні стіни церкви забризкані осколками, а її золоті куполи розбиті.

Майже через два роки після того, як село було звільнено від загарбників після важких боїв, село не відбудували. Воно здебільшого безлюдне, але не зовсім. З близько 800 мешканців, які жили в селі до війни, 24 повернулися. Вони живуть у залишках своїх зруйнованих будинків, залатаних брезентом і фанерою. Майже в усьому вони покладаються на благодійність.

Відео дня

Про те, що поля, сади та городи усіяні мінами та бомбами, що не розірвалися, нагадують червоні попереджувальні знаки. Два місяці тому один з мешканців підірвався у власному саду.

Життя села в підвішеному стані. Брак грошей і відбудови означає, що село не може стати на ноги. Проте в таких селах, як це та інші уздовж лінії фронту, селяни не бажають повертатися назад, а організації з надання допомоги не наважуються виділяти ресурси для відновлення, оскільки гуркіт обстрілів нагадує, що фронт близько.

Село знаходиться в межах досяжності російських бомб, і будь-яка будівля, яку зараз відбудовують, може знову виявитися пошкодженою. По всій південній та східній Україні міста та села, звільнені Києвом восени 2022 року, опинилися в однаковій ситуації, створивши затяжну гуманітарну кризу для сотень тисяч людей.

Оксана з сім’єю - серед тих, хто повернувся до Богородичного, облаштувавшись у залишках свого будинку.

"Ми тут з листопада. Потихеньку налагоджується все, але без допомоги волонтерів ми б взагалі не змогли тут жити. До війни було гарне село. Людей було багато. Деякі люди мали дачі для відпочинку. До війни все було добре. Тепер подивіться на це", - сказала вона.

Микола залишався під час бойових дій вдома, ховаючись у своєму підвалі, поки село кілька разів переходило з рук в руки.

"Це було гарне село, у мене була гарна хата, а тепер усе руїни. Я був посередині. Росіяни були в церкві, а українці були на цій смузі. Три місяці я провів у своєму підвалі. Мене двічі контузили, брата вбили. Це поганий спогад, я не хочу про це говорити", - сказав чоловік.

75-річна Раїса та її 38-річна донька Альона знімають у кімнату у Миколи, бо їхній власний будинок знищили вщент. Жінки намагалися налагодити побут, посадити городину, але три чверті будівлі – руїни.

"У них взагалі нічого немає. Будівель, що збереглися, немає. Їм потрібна була допомога в усьому", - розповів волонтер Олексій Толкачов.

Замість просто їжі, благодійні організації роздають інструменти, покрівельні листи, газ для приготування їжі та навіть курей, щоб спробувати підняти селян на ноги.

"Я не міг уявити, як вони живуть у таких умовах, але все, що ми можемо зробити, - це трохи підтримати. Це не просто гуманітарна допомога, це акт любові та уваги. Для них велика небезпека почуватися втраченими, що їх ніхто не любить і про них забувають", - каже Толкачов.

Багато жителів із сіл області переїхали до сусіднього міста Слов'янськ.Тут вони скаржаться, що хоча вони мають доступ до кращих умов, але навряд чи можуть собі це дозволити.

Жінка на ім'я Катерина каже: "Мій будинок повністю вигорів. Я хотіла би повернутися, але не хочу жити в підвалі. Раніше я провела місяць у підвалі".

Жінка провела місяці в сусідньому монастирі, але втомилася від ченців, які наполягали на тому, щоб біженці відвідували церкву кілька разів на день в обмін на допомогу.

Інший селянин на ім'я Олександр сказав: "Я не можу повернутися, тому що мій будинок повністю зруйнований, але тут, у місті, ми майже нічого не отримуємо, і нам потрібно витрачати гроші на рахунки та інше".

Майже мільйон українців, за оцінками, проживає в містах і селах в радіусі 15 миль від лінії фронту, часто в дуже важких умовах.

Марися Запасник, директор Нідерландської фундації біженців, сказала: "Території, які зараз повернулися під контроль України, це точно не повернення до нормального життя. Зважаючи на це, дуже сумно, що життя під постійними обстрілами, ракетними атаками та атаками безпілотників стало для цих людей нормальним явищем, але це не повинно бути нормальним".

Фонд працює з людьми, які живуть поблизу лінії фронту в південному місті Херсон.

"Тому що вони живуть так близько до лінії фронту, немає сенсу проводити належну реконструкцію, тому що дуже ймовірно, що їхні будинки знову будуть пошкоджені. Тож ми просто латаємо брезентовими полотнами, дерев’яними дошками, щоб зробити будівлі хоч якось стійкими до атмосферних впливів і придатними для життя, але провести належну реконструкцію неможливо через постійні обстріли", - сказа Запасник.

Херсон був звільнений у листопаді 2022 року, але російські війська відкинуті лише на кілька кілометрів на лівий берег Дніпра. Відтоді місто на правому березі щодня обстрілюють. Мешканцям щоночі не дають спати завивання сирен повітряної тривоги та звуки артилерії. Близько трьох чвертей довоєнного населення виїхало.

"Воно стане містом-привидом, якщо військові не зможуть зупинити ці обстріли", - сказав один місцевий чиновник.

Благодійні та гуманітарні організації значною мірою допомагають тим, хто втратив домівку біля лінії фронту. Коли російські війська знову вторглися в Харківську область у травні, тисячі залишили свої домівки та попрямували до міста.

Однією з готових ініціатив для допомоги був потяг із шести вагонів, переобладнаний у величезну пересувну кухню, яка може видавати приблизно 10 000 порцій страв щодня. Поїзд фінансується Фондом Говарда Баффета.

У Долині, одному з сіл поруч із Богородичним, одна з найбільших проблем, яка перешкоджає поверненню людей, – велика кількість боєприпасів, що не розірвалися.

Олександра влаштували сторожем для охорони тракторів і комбайнів, які мають працювати на полях. Але поля небезпечні, і, за його оцінками, розміновано лише один відсоток. Він живе в сараї і не сприймає думку, що його село може скоро повернутися до життя.

"Воно не повернеться до життя, тому що більше ніде жити", - каже він.

Війна в Україні - новини

Як писав WSJ, на Україну та Росію очікує "смертельне літо", протягом якого, ймовірно, загинуть тисячі людей з обох боків, але жодна з них, скоріш за все, не зможе домогтися вирішального перелому.

При цьому для України завдання на даний момент полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати свої позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: