Для України завдання на даний момент полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції

На Україну та Росію очікує "смертельне літо", протягом якого, ймовірно, загинуть тисячі людей з обох боків, але жодна з них, скоріш за все, не зможе домогтися вирішального перелому.

"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях", - пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, для України, після невдалого контрнаступу минулого літа, завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції. Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія, швидше за все, продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів.

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"У них немає достатньої кількості військ" для великого наступу на Харків, сказав один із чиновників. "Перекидання військ туди призведе до ослаблення інших ділянок фронту".

Удари з великої відстані

В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, щоб отримати перевагу напередодні зими, пише видання. Так, Росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до відключення електрики в багатьох містах. Також Росія завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою плануючих авіабомб.

Тим часом Україна, маючи мало шансів домогтися найближчими місяцями чогось більшого, ніж утримання лінії фронту, націлює на Крим ракети дальнього радіусу дії, надані США.

"У той час як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно наносять удари і пересуваються, і тримають себе в руках", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Російські війська просуваються вперед

За словами чиновників, Росія змогла компенсувати втрати за рахунок поповнення особового складу, але важкі втрати зробили будь-які успіхи повільними і передбачуваними.

"Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має в своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу", - пише WSJ.

Водночас, за словами представника служби безпеки, Україна змогла сформувати достатньо сил для поповнення втрат і деяких резервів, але для початку будь-якого великого наступу їх буде потрібно в кілька разів більше.

Ситуація на фронті - новини

Як пише ISW, Путін "сформулював теорію перемоги" у війні проти України, яка передбачає, що окупаційні сили РФ можуть продовжувати поступове повзуче просування нескінченно довго, не даючи змоги українцям проводити успішні контрнаступальні операції і "здобувати перемогу" в протистоянні на виснаження проти наших воїнів.

Раніше аналітики DeepState поділилися, що російські загарбники змогли просунутися в Донецькій області. Просування ворога зафіксовано в Євгенівці, а також у районі Сокола та Новоолександрівки.

Водночас, за даними ISW, українцям, "імовірно, потрібно буде просунутися лише приблизно на 200 метрів", щоб повністю оточити окупантів на Агрегатному заводі у Вовчанську.

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