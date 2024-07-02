'Це не турбує ВПС': експерти встановили, чому російські бомби падають на своїй території

ЗМІ зібрали експертні думки аналітиків щодо частих випадків випадкових бомбардувань.

Експерти встановили причину, чому російські літаки так часто скидують плануючі авіабомби на територію РФ, або на окуповані частини низки українських областей.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на низку експертів, у цьому винні несправні системи наведення російських плануючих бомб. Згідно з внутрішнім російським документом, перехопленим українською розвідкою та переданим виданню, з квітня 2023 року по квітень 2024 року в Бєлгородській області, що межує з Україною, впало щонайменше 38 плануючих бомб. Щонайменше чотири були скинуті на місто Бєлгород, а ще сім – у передмісті навколо нього, йдеться в документі.

У ньому сказано, що більшість бомб виявили цивільні особи, і в більшості випадків міністерство оборони Росії не знало, коли вони були запущені. Деякі з епізодів не вдалося розслідувати через "складну оперативну ситуацію".

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Виною цьому можуть бути дешеві системи наведення

Плануючі бомби - це старі боєприпаси, модернізовані системами наведення, які дозволяють запускати їх на відстань.

Росія використовує їх для руйнівних наслідків проти України, російська авіація здатна випустити їх на безпечну відстань, що ускладнює їх перехоплення.

Але деякі з бомб виходять з ладу, ймовірно, через дешеві системи наведення, відомі як комплекти UMPK, за словами Руслана Левієва, російського аналітика, який заснував незалежну розслідувальну організацію Conflict Intelligence Team.

"Ми вважаємо, що ці випадкові скиди викликані ненадійністю цих комплектів, що, здається, не турбує ВПС", - сказав він.

Попри це, Левієв сказав, що "лише частина" бомб виходить з ладу, тобто це мало впливає на загальну ефективність зброї.

У червні російський опозиційний медіа-канал "Астра" підрахував, що за останні чотири місяці Росія скинула на власні території 103 бомби.

У березні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що лише за шість днів з 18 по 24 березня Росія скинула на Україну 700 плануючих бомб.

Минулого місяця Росія також вперше застосувала потужну бомбу ФАБ-3000 M-54 вагою 2800 кг у Харкові, спричинивши величезні руйнування. Зараз Україна розробляє власні плануючі бомби та продовжує просити нові системи ППО у своїх союзників по НАТО.

Країни НАТО також послабили обмеження на використання Україною своєї зброї, щоб вона могла завдавати ударів по російських цілях і відбивати російські плануючі бомби в Харкові та навколо нього.

В інтерв’ю виданню Philadelphia Inquirer у неділю президент України Володимир Зеленський закликав президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати надані США ракети великої дальності, включаючи ATACMS, для ударів по аеродромах у глибині Росії.

Російські бомби падають на своїй території - що відомо

Російські літаки досить часто скидують авіаційні бомби на російській території. Про це ретельно мовчать, але інформація просочується у ЗМІ.

Напередодні стало відомо, що російські літаки упустили дві бомби за 2 дні на Бєлгородську область. 4 травня в результаті позаштатного сходження ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 осіб, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто. У день вибуху губернатор не назвав його причин. Пізніше джерела каналу в екстрених службах регіону підтвердили, що на місто впала російська авіабомба.

ФАБ-250 також виявили 3 травня в районі села Крутий Лог. Евакуювати жителів не довелося, постраждалих та руйнувань немає. Боєприпас передали військовим для подальшого знищення.

Лише у березні-квітні цього року російські ВКС упустили більше 20 авіабомб на російську або окуповану території.

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