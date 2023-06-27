За словами Наталії Гуменюк, руйнування дамби Каховського водосховища не завдало такого клопоту, на який розраховували росіяни.

Підрив дамби Каховської ГЕС не завдав ЗСУ такого клопоту, на який розраховували окупанти - спричинені руйнування та наслідки вкладаються у глобальний план наступу української армії.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час виступу в Медіацентрі Україна - Укрінформ. За її словами, такий невдалий підсумок теракту лякає росіян.

"Силам оборони це (підрив Каховської ГЕС - ред.) не завдало того клопоту, на який розраховували окупанти. Але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулись. Проте вони вкладаються у той глобальний план просування Сил оборони, який так лякає окупантів", - сказала Гуменюк.

За словами речниці, в лавах ЗСУ продовжується результативна бойова робота зі звільнення територій України. Вона триває за заздалегідь сформованим планом: "Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують", - підкреслила вона.

Також керівник пресцентру ОК "Південь" зазначила, що натяки РФ на можливий підрив Запорізької атомної станції - це черговий елемент у ланці техногенних шантажів. Кінцева мета таких погроз - підлаштувати Україну та її партнерів під свої задуми та плани.

При цьому Гуменюк підкреслює, що ситуація з Каховською ГЕС показала, що це небезпідставні погрози, і що Росія здатна реалізувати свій шантаж на практиці. Тут потрібно, щоб світова спільнота якомога швидше "включилася" та зреагувала, вважає Гуменюк.

В Міноборони уточнили поточну задачу окупантів в Україні

Нагадаємо, ввечері 26 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила, що наразі мотивація окупантів на фронті дещо змінилася: вони більше не прагнуть захопити нові території, а зосередженні на тому, щоб втримати в рамках наступу ЗСУ те, що вже "мають".

Вона підкреслила, що ворог прагне зупинити нашу армію за будь-яку ціну, включно з диверсіями, інформаційним тиском та "ядерною риторикою".

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