Окупанти будуть за будь-яку ціну намагатися не допустити контрнаступу ЗСУ, або суттєво його сповільнити та ускладнити.

Російські загарбники значно сильніше вмотивовані не повертати захоплені землі на півдні та сході України, аніж продовжувати загарбницькі "завойовувати" нові українські землі.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

"Задача РФ зараз - зупинити наш наступ за будь-яку ціну. Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть "ядерною" риторикою", - зазначила Маляр.

Вона переконана, що для російських окупантів це максимальна задача. "Мінімум - якщо не зупинити, то суттєво ускладнити та загальмувати наше просування і тим часом підготувати власний контрнаступ", - додала вона.

"Мотивація "не втратити" окуповані землі, буде проявлена значно сильніше за мотивацію "захопити" наші землі. Бо це їхня ментальна споконвічна травма", - наголосила Маляр.

Як підкреслила чиновниця, російські загарбники "психологічно легше переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель". "Це деморалізує і демотивує їх непоправно", - наголосила вона.

За її словами, російські окупанти "потім самі не зберуть своє військо, бо бійці, як на Харківщині, почнуть масово відмовлятись виконувати накази".

"Тож, ми повинні розуміти це. Нашим військам зараз, справді, важко. Дуже. Але вони рухаються вперед. Впевнено. Адже ми ведемо справедливу війну. І в цьому наша сила", - підсумувала Маляр.

ЗСУ деокупували село Рівнопіль

Як повідомляв УНІАН, з початку червня ЗСУ розпочали наступальні операції на фронті і вже звільнили декілька населених пунктів, у тому числі село Рівнопіль на Донеччині.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що росіяни готувалися до контрнаступу ЗСУ, подекуди противник створив лінії оборони, які мають три ряди. Він зазначив, що американська сторона буде зосереджуватися на тому, щоб українці врешті-решт досягли успіху.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що основні сили наступального резерву ще не були введені в бій.

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