Одеський регіон додатково отримав близько 3 тисяч гектарів зрошувальних земель.

Одеська область забезпечуватиме Україну овочами та кавунами. Нестачі харчових продуктів в країні не буде.

Директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова під час брифінгу нагадала, що потенційна площа зрошувальних земель в Україні була майже найбільшою в Європі – 226 тисяч гектарів, але через підрив дамби на Каховській ГЕС наразі зрошується лише 40-42 тисячі гектарів.

В той же час, посадовець стверджує, що цьогоріч Одещина забезпечить країну відповідними продовольчими товарами. Це стало можливо завдяки реформі зрощення та збільшення меліоративних площ. Крім того, аграрії почали проявляти зацікавленість у зміні структури посівів.

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"Минулого року завдяки реформі меліорації Одещина додаткова отримала близько 3 тисяч гектарів зрошувальних земель, і більшість цих земель вже виділена або буде виділена під посів та вирощування овочевих культур. Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС буде не вистачати не лише овочів, а й кавунів, але Одеська область здатна забезпечити себе, сусідні регіони, і мабуть, всю Україну цими культурами", – заявила Стоянова.

Вона також додала, що за прогнозами департаменту, в Україні та області не буде нестачі харчових продуктів та підвищення цін навіть через підрив дамби Каховської ГЕС.

"Україна – це аграрна країна, і ми виробляємо в 5-6 разів більше харчової продукції, ніж споживаємо", – пояснила посадовець.

За її словами, на Одещині вже розпочався збір урожаю, загальна площа зернових культур - 1 млн га.

Наслідки теракту на Каховської ГЕС - що відомо

У ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Наразі вона знищена, на думку фахівців, відновити її неможливо.

За словами генерального директора Української аграрної конфедерації Павло Коваля, через теракт Херсонщина втратила 92% зрошувальних систем. На думку фахівців, часткове відновлення сільгоспземель у низці областей після знищення Каховської дамби коштуватиме близько 4,5 млрд євро. Для відновлення сільськогосподарських земель доведеться вкласти 2-3 тисячі євро в гектар.

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