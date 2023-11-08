Особливу увагу жінок привертає пілотування безпілотників, яке вважається однаково доступним для обох статей і вкрай важливим для військових операцій.

В умовах тривалих боїв з Росією Україна активно залучає жінок до лав Збройних сил. Волонтерські групи проводять тренінги з вогневої підготовки та ведення міського бою, щоб підготувати жінок до можливої служби на передовій.

Як пише The New York Times, ці ініціативи здійснюються в умовах, коли Україна стикається з необхідністю поповнення своїх бойових сил, в значній мірі спираються на власне населення, на відміну від більш численних російських можливостей.

Незважаючи на відсутність призову жінок до армії, Україна вимагає від тих, хто має медичну освіту, зареєструватися для проходження потенційної служби. Міністерство оборони також вживає заходів для покращення умов служби жінок, наприклад, видає жіноче обмундирування та бронежилети.

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Особливу увагу жінок привертає пілотування безпілотників, яке вважається однаково доступним для обох статей і вкрай важливим для військових операцій. Близько третини жінок, які пройшли навчання на операторів безпілотників, пішли на службу в армію. Тренінги для всіх жінок, в яких вже взяли участь близько 200 осіб, спрямовані на те, щоб дати їм можливість вступити на військову службу, якщо вони захочуть.

Українські жінки в армії - деталі

В українських збройних силах розширено перелік посад, які можуть займати жінки, включаючи бойові, а також збільшено граничний вік призовниць з 40 років до 60 років, як і для чоловіків. В даний час в армії служить близько 43 000 жінок, що приблизно на 40 відсотків більше, ніж у 2021 році.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, прокоментував інформацію про те, що нібито на військову службу призиватимуть усіх громадян, включаючи жінок.

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