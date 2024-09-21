На складі, який уразили бійці СБУ, зберігалися тактичні ракети і керовані авіабомби, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари Сил оборони по великих російських арсеналах.

"Сьогодні знову варто відзначити наших воїнів за влучність, точність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, - наша здатність повертати війну додому в Росію", - заявив він у вечірньому відеозверненні 21 вересня.

Він зазначив, що на складі, який уразили бійці СБУ, зберігалися тактичні ракети та керовані авіабомби: "Все, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій".

Відео дня

"І я хочу наголосити: ми це робимо завдяки нашим здібностям, нашій зброї - без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу", - заявив Зеленський.

Новина доповнюється...