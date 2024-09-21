Володимир Зеленський заявив, що Україна готова бачити Росію на другому Саміті миру.

Київ активно працює над планом, який повинен дозволити говорити з РФ в будь-якому форматі. Наразі вже готові три його пункти. Про це заявив президент під час зустрічі з журналістами.

"Як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати", – говорить голова держави.

За словами президента, Україна готова бачити РФ на другому Саміті мира, оскільки "не може без однієї зі сторін бути закінчення війни". Такої ж точки зори дотримуються і союзники Києва. При цьому президент вважає, що РФ хоче продовження війни.

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Захід та російсько-українська війна

Нагадаємо, під час пресконференції у Києві Володимир Зеленський заявив, що другий Саміт миру, який повинен відбутись до кінця року, має поставити крапку в російсько-українській війні.

За словами голови держави, для його проведення треба максимально посилити Україну. Президент додав, що зараз всі у Європі зацікавлені в тому, щоб наступив мир.

Раніше УНІАН повідомив, що у цьому місяці Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та представить йому план української перемоги. Він розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками Києва у найближчі місяці.

Також український лідер має намір зустрітися з кандидатами у президенти США – Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.

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