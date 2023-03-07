Попередньо, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Згідно з попередніми даними, українського військовослужбовця, відео з розстрілом якого поширилось напередодні у соцмережах, звати Тимофій Шадура.

"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут", - повідомляє 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.

Зазначається, що наразі тіло українського військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Відео дня

"Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною", - наголосили у бригаді.

Росіяни розстріляли українського бійця за слова "Слава Україні" - деталі

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстрілюють беззбройного українського військового після того, як він промовив: "Слава Україні!".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це відео, зазначивши, що "воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Він наголосив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата, й ніхто не зможе сховатися від неї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав міжнародним партнерам та своїм колегам-омбудсменам відео розстрілу росіянами українського військового.

Служба безпеки України відкрила провадження за фактом розстрілу росіянами українського військовополоненого.