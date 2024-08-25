Бойові одиниці ворога не виходять на патрулювання, скоріш за все, через побоювання втрат.

За даними Військово-морських сил ЗС України, російські окупанти вже тиждень не виводять в акваторію Чорного моря свої кораблі – навіть "знято" субмарину з охорони військової бази у Новоросійську.

Як зазначив в етері телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, останнім часом РФ кожного дня виводила на чергування підводні ракетоносії, але зараз ситуація змінилася.

"Сьогодні фактично тиждень – немає жодного російського ракетоносія в акваторії Чорного моря – тобто, фактично можемо констатувати, що провели сьому добу без російських кораблів у Чорному морі. В Азовському морі – цей термін ще більший…", - сказав речник.

Відео дня

Він припустив, що бойові одиниці ворога не виходять на патрулювання, скоріш за все, через побоювання втрат.

"Інше питання, чому вони припинили таким чином охороняти пункт базування, як вони раніше робили, - за рахунок підводного човна. Думаю, згодом узнаємо цю інформацію", - додав Плетенчук.

Він не виключає, що це може бути пов’язано з якимось технічним обслуговування чи іншими внутрішніми рішеннями окупантів. Військовий також повідомив про ситуацію у районі Кримського міста, який ворогом щільно охороняється навіть без присутності морської компоненти.

"Вони вибудовують тепер інші механізми, які мають компенсувати відсутність кораблів в морі. Це розбудова різних гідротехнічних споруд – це й понтони, й баржі, та незрозумілі конструкції, які вони вздовж мосту будують, це й авіація, яка постійно присутня в повітрі. Тобто вони цей об’єкт намагаються максимально захистити", - каже представник ВМС.

За його словами, захист противник забезпечує як з землі (щоб запобігти наземним операціям), через що запровадили суворий пропускний режим, як на державному кордоні, та з повітря – намагаються захистити шляхопровід від українських дронів.

Операція на Кінбурнській косі

Нагадаємо, вчора підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали російських окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі - уразили міномет та бойовий комплект. Військові моряки оприлюднили відео, на якому зафіксовані боєприпаси противника та озброєння, яке українським захисникам вдалося відстежити. Згодом по цілях завдається удар, стається потужний вибух, у небо здіймається вогонь та стовп диму. У ВМС уточнили, що ураження завдано дроном, атаковано 120-міліметровий міномет та бойовий комплект.

Вас також можуть зацікавити новини: