ВМС ЗСУ показали, як уразили ціль.

Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали російських окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі - уразили міномет та бойовий комплект.

Військові моряки оприлюднили відео, на якому зафіксовані боєприпаси противника та озброєння, яке українським захисникам вдалося відстежити. Згодом по цілях завдається удар, стається потужний вибух, у небо здіймається вогонь та стовп диму.

У ВМС уточнюють, що ураження завдано дроном, атаковано 120-міліметровий міномет та бойовий комплект.

"120 мм міномет, БК. Скид запальнички + FPV-дрон", - йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса - що відомо

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що Кінбурнська коса дуже важлива як для України, так і для окупаційних сил. За його словами, дана акваторія є шляхом до морських портів Миколаєва. Як пояснив речник ВМС, з Кінбурнської коси загарбники можуть бити також і по Миколаєву та інших містах. Сили оборони періодично завдають ударів у відповідь.

Цю акваторію треба ще буде обстежувати щодо мінної безпеки. В цю ділянку впадає річка Дніпро з Херсонської області, а тому після знищення росіянами Каховської ГЕС, туди могло потрапити досить багато вибухонебезпечних предметів.

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