Плетенчук розповів про деталі озброєння українського корабля "Гетьман Іван Виговський".

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го ранку Дмитро Плетенчук розповів, що наразі ситуація в Азово-Чорноморському регіоні залишається незмінною.

Росіяни навіть після влучних ударів Сил оборони по коштовнім ЗРК в Криму продовжують стягувати на півострів інші пускові установки. Як зазначив речник в ефірі телемарафону, зокрема, в Азовському морі тривалий час присутність ворожих кораблів не спостерігається.

"В Чорне море росіяни наважуються виходити лише підводними човнами. Наразі там перебуває один підводний човен. На його борту можуть бути 4 "Калібри". Нагадую, вийшли (субмарини) втрьох, дві вже повернулися в пункт базування "Новоросійськ". Бойового застосування цих підводних човнів не було", - сказав речник.

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Водночас він додав, що допоки російські кораблі є на базі у Новоросійську, треба вважати, що вони присутні в акваторії Чорного моря. Небезпеку підтверджує той факт, що минулого разу корабель "Адмірал Макаров" вийшов усього на годину, запустив чотири "Калібри", після чого повернувся на базу.

"Не слід забувати, що це не тільки кораблі, а ще й авіація, в тому числі зі складу Чорноморського флоту РФ, яка поки присутня у повітряному просторі над нашим Чорним морем 24/7", - наголосив Плетенчук.

Також військовий прокоментував вдале влучання Сил оборони у пускові установки ворога в Криму та субмарину "Ростов-на-Дону". За його словами, окупанти розуміють, що в Азовському та Чорному морях небезпечних локацій для них не залишилося. Водночас загарбники продовжують використовувати суходіл, тимчасове окупований Крим, де у них з’являються "періодично" різноманітні системи ППО.

Зі свого боку, як додав речник, Сили оборони влучно завдають ударів по різноманітних об’єктах військової інфраструктури ворога, якому доводиться стягувати до Криму різноманітні установки з інших локацій.

"Виробництво нових – процес досить тривалий та коштовний. Тобто, ці установки точно не скінченні. В якийсь момент це (удари по ворожих об’єктах – УНІАН) буде "соломинка, яка зламає хребет верблюду", - підкреслив Плетенчук.

За його словами, безпечних локацій в Криму для росіян немає.

"На цьому фоні виглядає трохи дивним їхні спроби ремонтувати там кораблі. Це не перший кейс. Той самий "Ростов-на-Дону" було уражено разом з ВДК "Мінськ" як раз у сухому доці. Після цього був випадок, коли вони закінчили ремонт ВДК, збиралися їх виводити на ходові випробування та так само отримали пошкодження у гавані. Тобто, росіяни з першого разу натяки не розуміють...", - сказав речник.

Також в ефірі йшлося, що згодом у Чорне море вийдуть українські кораблі, які наразі будуть у Туреччині. Зокрема, спущений нещодавно на воду корвет проєкту Ada "Гетьман Іван Виговський". Плетенчук зауважив, що, зокрема, що ці кораблі – багатофункціональні платформи. Її було модернізовано безпосередньо під час будівництва, збільшено кількість систем озброєння та відрізняється від базової моделі, яка є у складі турецького військового флоту, за кількістю озброєння на 50%. Йдеться за протикорабельні установки, які добре зарекомендували себе під час війни, та системи, які дозволяють боротися з повітряними цілями. Ба більш, ці платформи (українські кораблі) самі є носіями дронів.

Війна в Україні - ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що російські загарбники наразі мають у тимчасово окупованому Криму п’ять військових аеродромів, але два з них – вже без літаків. Ці літаки загарбники могли б перебазувати на материк, але їх у будь-якому разі треба забезпечувати пальним, рештою необхідного, для чого треба мати відповідну логістику. Наразі забезпечення ворога на півдні, в тому числі у Криму відбувається, зокрема, Керченським мостом. За словами військового, якщо цей шляхопровід буде знищено, у росіян залишається інший варіант - суходіл.

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