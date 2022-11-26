Міністр закордонних справ Росії — один з учасників воєнних злочинів проти України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорить про поневолення іншого вільного народу і знищення демократично обраного уряду. Він — учасник воєнних злочинів проти України і має бути справедливо покараний трибуналом.

Таку відповідь дав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на недавнє висловлювання російського міністра. Він написав на особистому акаунті в Twitter: "Суб'єкт Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду і поневолення народу іншої країни. Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал".

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, російські пропагандисти показали так званий "документальний фільм". Вже традиційно в ньому спотворено всі факти. В одному з фрагментів цієї "стрічки" Лавров заявив, що український народ "буде звільнений від неонацистських правителів, тому що він заслуговує жити в дружбі і процвітанні поруч зі слов'янськими братами".

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Абсурдні звинувачення з боку Росії

На початку листопада Росія в Радбезі ООН запропонувала прийняти резолюцію щодо "військових біолабораторій" на території України. Однак її підтримав тільки Китай.

РФ також заявила в ООН, що в нашій країні знайшли дрони американського виробництва, які використовуються для транспортування "бойових комарів".

Росія висуває гучні звинувачення по відношенню не тільки до України. Наприклад, в квітні і травні в РФ розповідали про "відродження фашизму" у Німеччині та розпалювання неонацизму Францією.

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