Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Росія відповіла на це рішення гнівним листом на адресу організації з безпеки і співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк в мікроблозі Twitter.
"Варшава вирішила заборонити в'їзд міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Еольшу на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом на адресу ОБСЄ", - написав Йозвяк.
Нагадаємо, що раніше Польща не видала візи делегації РФ для відвідування сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві.
Відносини Польщі та РФ
Як відомо, Польща з перших днів повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України засуджує російську агресію та надає допомогу Україні.
У жовтні Сенат Польщі прийняв резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.
15 жовтня, під час масованої ракетної атаки РФ по Україні, на території Польщі впали дві ракети. В результаті удару загинуло двоє людей.
Влада Польщі, США і Генсек НАТО вважають, що це могла бути ракета української ППО. Вони підкреслили, що відповідальність за подію в будь-якому випадку несе Росія.