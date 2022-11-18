Журналіст "Радіо Свобода" повідомляє, що Росія відправила гнівний лист ОБСЄ.

Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Росія відповіла на це рішення гнівним листом на адресу організації з безпеки і співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк в мікроблозі Twitter.

"Варшава вирішила заборонити в'їзд міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Еольшу на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом на адресу ОБСЄ", - написав Йозвяк.

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Нагадаємо, що раніше Польща не видала візи делегації РФ для відвідування сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві.

Відносини Польщі та РФ

Як відомо, Польща з перших днів повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України засуджує російську агресію та надає допомогу Україні.

У жовтні Сенат Польщі прийняв резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

15 жовтня, під час масованої ракетної атаки РФ по Україні, на території Польщі впали дві ракети. В результаті удару загинуло двоє людей.

Влада Польщі, США і Генсек НАТО вважають, що це могла бути ракета української ППО. Вони підкреслили, що відповідальність за подію в будь-якому випадку несе Росія.

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