Лавров поскаржився на те, що Париж нібито вимагає, щоб Україна вела війну до переможного кінця.

Глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Францію в розпалюванні неонацизму. Це сталося незабаром після того, як відбулася розмова глав держав Емманюеля Макрона і Володимира Путіна за участю канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Лавров поскаржився на те, що Париж нібито вимагає, щоб Україна вела війну до переможного кінця і завдала Росії поразки.

"Це говорить тільки про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", - заявив він.

Глава МЗС РФ також продовжив поширювати міф російської пропаганди про нібито розпалювання націоналізму і неонацизму в Україні і заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей".

"Нам сумно це бачити", - констатував Лавров.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що президент Франції Еммануель Макрон намагався домогтися успіху в посередництві між Україною і Росією, пропонуючи йому поступки по суверенітету. Цю пропозицію український лідер рішуче відхилив.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії та України Макрон неодноразово проводив телефонні розмови з Путіним. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у зв'язку з цим закликав його не вести переговори на умовах Російської Федерації.

Переговори Макрона, Путіна і Шольца: що варто знати

Як писав УНІАН, у суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

За повідомленням Кремля, "окрему увагу приділено стану справ на переговорному треку". Володимир Путін стверджує, що Росія нібито готова до відновлення діалогу, який нібито "знаходиться в замороженому стані з вини Києва".

Своєю чергою федеральний уряд Німеччини інформував, що канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ.

"Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне вирішення конфлікту", - підкреслила німецька сторона.

Французька сторона за підсумками переговорів також інформує, що Путіна закликали якнайшвидше погодитися на прямий діалог з президентом Зеленським.

Голова Комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон різко розкритикував телефонний дзвінок Шольца і Макрона Путіну: "Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини ненавмисно прокладають шлях для нових актів насильства з боку Росії. 80-хвилинна телефонна розмова Макрона і Шольца з Путіним неминуче буде перефразуванням самого Макрона: хіба це не смерть мозку?".

А міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс пожартував російською мовою про переговори західних політиків з російським президентом, опублікувавши фрагмент вірша російського поета Роберта Рождественського "Позвони мне, позвони", герой якого хоче "чути довгоочікуваний голос". Він натякнув, що політики, що ведуть переговори з Путіним, "забули гордість".

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