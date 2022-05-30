Глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Францію в розпалюванні неонацизму. Це сталося незабаром після того, як відбулася розмова глав держав Емманюеля Макрона і Володимира Путіна за участю канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Лавров поскаржився на те, що Париж нібито вимагає, щоб Україна вела війну до переможного кінця і завдала Росії поразки.
"Це говорить тільки про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", - заявив він.
Глава МЗС РФ також продовжив поширювати міф російської пропаганди про нібито розпалювання націоналізму і неонацизму в Україні і заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей".
"Нам сумно це бачити", - констатував Лавров.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що президент Франції Еммануель Макрон намагався домогтися успіху в посередництві між Україною і Росією, пропонуючи йому поступки по суверенітету. Цю пропозицію український лідер рішуче відхилив.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії та України Макрон неодноразово проводив телефонні розмови з Путіним. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у зв'язку з цим закликав його не вести переговори на умовах Російської Федерації.
Переговори Макрона, Путіна і Шольца: що варто знати
Як писав УНІАН, у суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.
За повідомленням Кремля, "окрему увагу приділено стану справ на переговорному треку". Володимир Путін стверджує, що Росія нібито готова до відновлення діалогу, який нібито "знаходиться в замороженому стані з вини Києва".
Своєю чергою федеральний уряд Німеччини інформував, що канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ.
"Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне вирішення конфлікту", - підкреслила німецька сторона.
Французька сторона за підсумками переговорів також інформує, що Путіна закликали якнайшвидше погодитися на прямий діалог з президентом Зеленським.
Голова Комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон різко розкритикував телефонний дзвінок Шольца і Макрона Путіну: "Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини ненавмисно прокладають шлях для нових актів насильства з боку Росії. 80-хвилинна телефонна розмова Макрона і Шольца з Путіним неминуче буде перефразуванням самого Макрона: хіба це не смерть мозку?".
А міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс пожартував російською мовою про переговори західних політиків з російським президентом, опублікувавши фрагмент вірша російського поета Роберта Рождественського "Позвони мне, позвони", герой якого хоче "чути довгоочікуваний голос". Він натякнув, що політики, що ведуть переговори з Путіним, "забули гордість".
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