Безпілотні системи різних типів завдають російським загарбникам значних втрат та фактично виконують роль артилерії.

Найбільшу кількість втрат при спробах наступати, зокрема на Покровському напрямку, російські окупаційні війська зазнали завдяки ефективній роботі безпілотних систем різних видів. Тому рекрутинг пілотів до українських Сил оборони наразі дуже актуальний.

Про роль безпілотників та пілотів дронів в етері телемарафону розповів заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко, який щойно повернувся з Покровського напрямку, та штаб-сержант командування Сил безпілотних систем, відомий український репер-військовослужбовець Олександр Ярмак.

"Насправді, до 90 % втрат противника на нашому напрямку саме завдяки ефективній роботі дронів різних систем. Це просто тотально міняє правила гри, коли противник намагається наступати. Коли противник знаходиться на відкритій місцевості, ніщо не може бути настільки ефективним, як FPV-дрони, як звичайні "мавіки", що досі лідирують за кількістю уражень противника. Тому, зважаючи на кількість пілотів, на кількість тих безпілотних систем, які ми застосовуємо в штурмових батальйонах, що має наша бригада та інші бригади – реально, актуальність залучення нових пілотів ще досить довго буде досить гострою", – акцентував Тарасенко.

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Він додав, що скільки би пілотів дронів не було, насправді їх все ще недостатньо. Адже кожен додатковий пілот – це більші можливості зі стримування противника, з ураження живої сили і техніки російських окупантів.

"Тому це критично важливо. Переважна кількість вогневих завдань виконується саме дронами, безумовно. Це те, що фактично мала би робити артилерія, за якимись радянськими канонами, накриваючи площі нереальною кількістю боєприпасів. Ми реально робимо точково, вкрай ефективно і дуже точно. І значно дешевше, на кілька порядків, ніж якби це робилося сотнями снарядів 155-го калібру", – додав Тарасенко.

Своєю чергою, штаб-сержант командування Сил безпілотних систем, відомий український репер-військовослужбовець Олександр Ярмак зазначає, що Україна поки не має настільки розвинених технологій, які можуть працювати автоматизовано.

"Я рік прослужив у Силах Спеціальних Операцій, ми працювали з групами спеціального призначення. І я бачив, що дуже багато задач, куди відправляли людей, де вони втрачали здоров’я, життя, кінцівки, можна було виконати дронами", – сказав він.

Військовий додав, що дрони надзвичайно ефективно працюють на фронті, тому саме вони мають замінити людей. На це потрібен певний час, але діяти треба надзвичайно швидко.

"Ми в такій ситуації, коли банально маємо менше людського ресурсу, і ми його маємо замінити роботизованими системами. Якщо якісно і системно це не зробимо – ми програємо в цій війні. Ми зараз взагалі знаходимось в такій точці – на межі точки неповернення. Якщо швидко не трансформуємося, то у нас час є до весни. Якщо не відбудуться ці трансформації, то Україну чекає в певному вигляді капітуляція", – зазначив Ярмак.

Виробництво зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповідав про доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості щодо виробництва українського озброєння. Глава держави зазначив, що Україна вже передала на фронт мільйон дронів, також "є постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує".

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в одному з інтерв’ю розповідав про бачення розвитку технологій під час повномасштабної війни в Україні. За його словами, дрони все частіше замінюватимуть солдатів на фронті, а зараз вже "стали візитною карткою цієї війни і будуть впливати на всі війни, мабуть, найближчих 50 років".

Також, зараз про себе вже заявив новий етап – наземні роботи. Очільник української розвідки зазначав, що, на відміну від людей, безплотні системи не мають страху.

"Якщо можна послати дрон, 10 дронів, або одного солдата, завжди виберуть послати 10 дронів", – констатував Буданов.

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