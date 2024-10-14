Також президент обговорив з Сирським подальші плани в Курській області.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості щодо виробництва українського озброєння. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - відзначив Зеленський.

Глава держави також додав, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про фронт, зокрема Покровський напрямок.

Також зазначається, що президент з Головнокомандувачем ЗСУ обговорили деталі Курської операції та бачення подальших дій на плацдармі.

Українські дрони на фронті

Журналісти Forbes відзначають, що українські дрони наразі можуть вражати вночі не лише статичну, а й рухому техніку ворога. Зокрема видання пише про український дрон з групи Nemesis, який знищив ворожий "танк-черепаху".

Тим часом командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес розкритикував українські розробки дронів. Він відзначив, що із сотень компаній-виробників БпЛА, насправді ефективними є лише п'ять. За словами військових, для бійців вже стало звичним доробляти отримані дрони, аби ті могли виконувати бойові задачі.

Вас також можуть зацікавити новини: