6 лютого Зеленський підписав указ, яким доручив створити окремий рід сил безпілотних систем.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11507. Він включає до окремих родів Збройних сил України нову структуру — Сили безпілотних систем.

"Реалізація проєкту Закону дозволить наростити спроможності сил оборони, зокрема Збройних Сил України, шляхом передбачення у їх структурі Сил безпілотних систем", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Сили безпілотних систем в Україні

6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", яким доручив створити у структурі української армії окремий рід сил – Сили безпілотних систем.

Відео дня

Тоді зокрема Зеленський говорив, що створення нового роду військ "повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом, оскільки дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі".

Вже у вівторок 7 травня Уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міністерством оборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в Збройних силах України – Сил безпілотних систем.

За словами полковника Вадима Сухаревського, система Сил безпілотних систем ЗСУ будується для залучення перевірених людей. Зокрема він сказав, що у першу чергу йдеться про визначений і напрацьований процес набору людей. Для нього дуже принциповим питанням є якість підготовки, а не кількість людей.

Вас також можуть зацікавити новини: