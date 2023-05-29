Одна російська авіабомба впала на адміністративну будівлю міста, інша влучила по місцевій АЗС.

Російські окупанти скинули авіабомби на місто Торецьк Донецької області. Імовірно, росіяни обстріляли місто за допомогою бомб ФАБ-250.

Як повідомляє Офіс генпрокурора України, російська армія вкотре обстріляла Торецьк 29 травня близько 11:30.

"Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних", - йдеться в повідомленні.

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Ще одна російська авіабомба впала на адміністративну будівлю в місті. Внаслідок цього постраждав місцевий мешканець.

"Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт. Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється", - додали прокурори.

Зазначається, що Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 29 травня російські окупанти здіснили черговий масований удар по Україні комбінованими засобами. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 37 крилатих ракет і 29 дронів-камікадзе "Shahed-136/131. Повідомлялося, що понад 40 повітряних цілей виявили і знищили над Києвом.

Після 11 ранку цього ж дня росіяни завдали чергового ракетного удару. Ворог випустив по Україні до 10-ти ракет "Іскандер" двох типів. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Росія атакувала Київську область 11 ракетами типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Усі ворожі ракети збили українські воїни.

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