Російські окупанти скинули авіабомби на місто Торецьк Донецької області. Імовірно, росіяни обстріляли місто за допомогою бомб ФАБ-250.
Як повідомляє Офіс генпрокурора України, російська армія вкотре обстріляла Торецьк 29 травня близько 11:30.
"Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних", - йдеться в повідомленні.
Ще одна російська авіабомба впала на адміністративну будівлю в місті. Внаслідок цього постраждав місцевий мешканець.
"Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт. Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється", - додали прокурори.
Зазначається, що Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Війна в Україні - російські обстріли
Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 29 травня російські окупанти здіснили черговий масований удар по Україні комбінованими засобами. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 37 крилатих ракет і 29 дронів-камікадзе "Shahed-136/131. Повідомлялося, що понад 40 повітряних цілей виявили і знищили над Києвом.
Після 11 ранку цього ж дня росіяни завдали чергового ракетного удару. Ворог випустив по Україні до 10-ти ракет "Іскандер" двох типів. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Росія атакувала Київську область 11 ракетами типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Усі ворожі ракети збили українські воїни.