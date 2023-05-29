В результаті ворожого удару поранено дев’ятьох людей, серед яких – 11-річна дитина.

Внаслідок російського удару по Синельниківському району на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще дев’ятеро – зазнали поранень.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог вдарив по Покровській громаді.

"Є загиблий. Також постраждали дев’ять осіб. Серед них – 11-річна дитина", - уточнив він.

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За словами голови ОВА, ударом зруйновано приватний будинок – там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

"Інформація уточнюється", - додав Лисак.

Чергова ракетна атака по Україні

Сьогодні, 29 травня, після 11:00 російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку по території України.

Зокрема, серія вибухів пролунала у Києві. У кількох районах міста зафіксовані падіння уламків збитих російських ракет. Наразі відомо про одного постраждалого у Подільському районі столиці.

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