Внаслідок російського удару по Синельниківському району на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще дев’ятеро – зазнали поранень.
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог вдарив по Покровській громаді.
"Є загиблий. Також постраждали дев’ять осіб. Серед них – 11-річна дитина", - уточнив він.
За словами голови ОВА, ударом зруйновано приватний будинок – там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
"Інформація уточнюється", - додав Лисак.
Чергова ракетна атака по Україні
Сьогодні, 29 травня, після 11:00 російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку по території України.
Зокрема, серія вибухів пролунала у Києві. У кількох районах міста зафіксовані падіння уламків збитих російських ракет. Наразі відомо про одного постраждалого у Подільському районі столиці.