Якщо Трамп введе санкції, то Китай та Індія наполягатимуть на мирній угоді, щоб уникнути торгових воєн.

Дональд Трамп може покласти край війні в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадження нових суттєвих санкцій проти всіх, хто купує російську нафту і газ. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю The Times.

Єрмак підкреслив, весь цей час ціни на нафту давали Путіну можливість фінансувати свою військову машину. Однак, на його думку, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки чинитиме тиск на Китай та Індію - двох найбільших імпортерів російської нафти і газу - і це змусить їх наполягати на мирній угоді, щоб уникнути нових торговельних війн із Білим домом.

"Тільки економічні проблеми здатні чинити реальний тиск на Путіна і змусити його визнати, що продовжувати цю війну для нього занадто дорого. Вони чинитимуть дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезні гроші. І країни, які купують російську нафту, також будуть на нього тиснути", - заявив він, підкресливши, що результат таких санкцій "ми побачимо до кінця цього року".

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Єрмак також заявив, що абсолютно впевнений у тому, що Трамп цього разу не відступить.

"Він знає, що Путін не хоче припиняти цю війну. І він знає, наскільки успішним був мир за допомогою сили у відносинах з Іраном. Саме так він зупинив війну з Іраном", - каже голова ОП.

Зеленський і Трамп

Єрмак підкреслив, що Володимир Зеленський встановив міцні особисті стосунки з Трампом, зазначивши, що два лідери вперше "говорять однією мовою" про війну в Україні.

"Я був присутній під час останньої телефонної розмови президента Зеленського і президента Трампа. Це була чудова телефонна розмова. Я не можу розповісти докладно, але можу сказати, що це була дуже конструктивна і продуктивна розмова", - поділився глава ОП.

Трамп поставив Росії ультиматум

Кількома днями раніше Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів росіяни не погодяться на мирну ініціативу, Вашингтон запровадить 100% вторинні мита на товари з РФ, зокрема, в енергетичному секторі.

Водночас новий ультиматум дає Кремлю часовий простір для продовження військового тиску влітку. Росія активізувала наступ на сході України, сподіваючись досягти хоча б часткових успіхів до завершення 50-денного вікна. Але, за оцінками аналітиків, швидкі прориви малоймовірні з огляду на стійкий опір ЗСУ та зростаючу роль дронів у стримуванні агресора.

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